Infos transport en commun : Bus relais A entre Malherbe et Polesud (tram en panne)
Perturbation
La ligne A ne circule pas entre les stations Malherbe et Polesud - Alpexpo en raison d'un tram en panne secteur Arlequin. Des bus relais effectuent la liaison entre ces stations. Reportez-vous également sur les lignes de bus à proximités.
Ligne(s) concernée(s)
-
A FONTAINE La Poya / LE PONT-DE-CLAIX L'Etoile M’Résovers FONTAINE - La Poya / GRENOBLE - Berriat-Le Magasin / GRENOBLE - Polesud - Alpexpo
vers PONT DE CLAIX - Le Pont-de-Claix, L'Etoile / GRENOBLE - Grand'place