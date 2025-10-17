itinisère

Date d'impression : 16/10/2025

Infos transport en commun : Bus relais A entre Malherbe et Polesud (tram en panne)

Perturbation

Jusqu'au 17/10/2025 - M’Réso

La ligne A ne circule pas entre les stations Malherbe et Polesud - Alpexpo en raison d'un tram en panne secteur Arlequin. Des bus relais effectuent la liaison entre ces stations. Reportez-vous également sur les lignes de bus à proximités.

Ligne(s) concernée(s)

  • Tramway A FONTAINE La Poya / LE PONT-DE-CLAIX L'Etoile M’Réso

    vers FONTAINE - La Poya / GRENOBLE - Berriat-Le Magasin / GRENOBLE - Polesud - Alpexpo
    vers PONT DE CLAIX - Le Pont-de-Claix, L'Etoile / GRENOBLE - Grand'place
