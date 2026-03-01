itinisère

Date d'impression : 07/03/2026

Infos transport en commun : Bus relais A entre La Poya et L. Maisonnat (tram en panne)

Perturbation

Jusqu'au 08/03/2026 - M réso

La ligne A ne circule pas entre les stations La Poya et Louis Maisonnat en raison d'un tram en panne secteur Fontaine Hôtel de Ville . Des bus relais effectuent la liaison entre ces stations.

Ligne(s) concernée(s)

  • Tramway A Fontaine La Poya / Le Pont-de-Claix L'Etoile M réso

    vers FONTAINE - La Poya / GRENOBLE - Polesud - Alpexpo
    vers PONT DE CLAIX - Le Pont-de-Claix, L'Etoile / GRENOBLE - Grand'place / GRENOBLE - Malherbe
