Infos transport en commun : Bus relais A entre La Poya et L. Maisonnat (tram en panne)
Perturbation
La ligne A ne circule pas entre les stations La Poya et Louis Maisonnat en raison d'un tram en panne secteur Fontaine Hôtel de Ville . Des bus relais effectuent la liaison entre ces stations.
Ligne(s) concernée(s)
A Fontaine La Poya / Le Pont-de-Claix L'Etoile M résovers FONTAINE - La Poya / GRENOBLE - Polesud - Alpexpo
vers PONT DE CLAIX - Le Pont-de-Claix, L'Etoile / GRENOBLE - Grand'place / GRENOBLE - Malherbe