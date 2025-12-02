Infos transport en commun : ligne 18 déviée entre Hop. Cple Enfant et Mutualité (blocage circulation)
Perturbation
La ligne 18 est déviée entre les arrêts Hôpital Couple Enfant et Mutualité en raison d'un blocage de la circulation par des manifestants secteur Saint-Roch. Ligne fortement perturbée. Retard d'environ 30 minutes sur l'ensemble de la ligne. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.
Ligne(s) concernée(s)
18 MEYLAN Lycée du Grésivaudan / POISAT Cimetière Intercommunal M résovers MEYLAN - Lycée du Grésivaudan / GRENOBLE - Verdun - Préfecture