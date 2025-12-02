Perturbation

Jusqu'au 02/12/2025 - M réso

La ligne 18 est déviée entre les arrêts Hôpital Couple Enfant et Mutualité en raison d'un blocage de la circulation par des manifestants secteur Saint-Roch. Ligne fortement perturbée. Retard d'environ 30 minutes sur l'ensemble de la ligne. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.