itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 01/12/2025

Infos transport en commun : ligne 18 déviée entre Hop. Cple Enfant et Mutualité (blocage circulation)

Perturbation

Jusqu'au 02/12/2025 - M réso

La ligne 18 est déviée entre les arrêts Hôpital Couple Enfant et Mutualité en raison d'un blocage de la circulation par des manifestants secteur Saint-Roch. Ligne fortement perturbée. Retard d'environ 30 minutes sur l'ensemble de la ligne. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 18 MEYLAN Lycée du Grésivaudan / POISAT Cimetière Intercommunal M réso

    vers MEYLAN - Lycée du Grésivaudan / GRENOBLE - Verdun - Préfecture
    • Saint-Roch GRENOBLE
    vers POISAT - Cimetière Intercommunal
    • Saint-Roch GRENOBLE
Voir toutes les infos trafic