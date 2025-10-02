Infos transport en commun : blocage de la circulation par des manifestants, ligne C14 fortement perturbée (retard max : 30 mn)
Perturbation
Depuis 08h26, la ligne C14 est fortement perturbée en raison d'un blocage de la circulation par des manifestants. D'importants retards sont à prévoir, et certains bus peuvent être ponctuellement limités. Le retard maximum constaté est de 30 minutes.
Ligne(s) concernée(s)
C14 GRENOBLE Gares / SAINT-GEORGES-DE-COMMIERS Gare M’Résovers GRENOBLE - Gares
vers GUA (LE) - Le Gua, Les Saillants / SAINT GEORGES DE COMMIERS - St-G.-de-Commiers Gare