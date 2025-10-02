itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 02/10/2025

Infos transport en commun : blocage de la circulation par des manifestants, ligne C14 fortement perturbée (retard max : 30 mn)

Perturbation

Jusqu'au 02/10/2025 - M’Réso

Depuis 08h26, la ligne C14 est fortement perturbée en raison d'un blocage de la circulation par des manifestants. D'importants retards sont à prévoir, et certains bus peuvent être ponctuellement limités. Le retard maximum constaté est de 30 minutes.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C14 GRENOBLE Gares / SAINT-GEORGES-DE-COMMIERS Gare M’Réso

    vers GRENOBLE - Gares
    vers GUA (LE) - Le Gua, Les Saillants / SAINT GEORGES DE COMMIERS - St-G.-de-Commiers Gare
Voir toutes les infos trafic