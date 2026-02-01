Infos transport en commun : blocage de la circulation, ligne N62 fortement perturbée (retards).
Perturbation
Depuis 12h08, la ligne N62 est fortement perturbée en raison d'un blocage de la circulation. D'importants retards sont à prévoir, et certains bus peuvent être ponctuellement limités.
Ligne(s) concernée(s)
-
N62 Grenoble Notre-Dame - Musée / Sarcenas Pont du Croz / Col de Porte M résovers SARCENAS - La Prairie / SARCENAS - Col de Porte / SARCENAS - Pont du Croz
vers GRENOBLE - Notre-Dame - Musée