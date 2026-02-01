itinisère

Date d'impression : 16/02/2026

Infos transport en commun : blocage de la circulation, ligne N62 fortement perturbée (retards).

Perturbation

Jusqu'au 17/02/2026 - M réso

Depuis 12h08, la ligne N62 est fortement perturbée en raison d'un blocage de la circulation. D'importants retards sont à prévoir, et certains bus peuvent être ponctuellement limités.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus N62 Grenoble Notre-Dame - Musée / Sarcenas Pont du Croz / Col de Porte M réso

    vers SARCENAS - La Prairie / SARCENAS - Col de Porte / SARCENAS - Pont du Croz
    vers GRENOBLE - Notre-Dame - Musée
