Infos transport en commun : assistance à un voyageur malade à bord, ligne E perturbée (retards).
Perturbation
Depuis 16h57, la ligne E est perturbée en raison d'une intervention des secours (assistance à un voyageur malade à bord). Des retards sont à prévoir, et certains trams peuvent être ponctuellement limités.
Ligne(s) concernée(s)
E FONTANIL-CORNILLON Palluel / GRENOBLE Louise Michel M résovers FONTANIL CORNILLON - Palluel / GRENOBLE - Estacade Condorcet
vers GIERES - Plaine des Sports / GRENOBLE - Louise Michel