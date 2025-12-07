itinisère

Date d'impression : 06/12/2025

Infos transport en commun : assistance à un voyageur malade à bord, ligne E fortement perturbée (retards).

Perturbation

Jusqu'au 07/12/2025 - M réso

Depuis 14h38, la ligne E est fortement perturbée en raison d'une intervention des secours (assistance à un voyageur malade à bord). D'importants retards sont à prévoir, et certains trams peuvent être ponctuellement limités.

Ligne(s) concernée(s)

  • Tramway E FONTANIL-CORNILLON Palluel / GRENOBLE Louise Michel M réso

    vers FONTANIL CORNILLON - Palluel / GRENOBLE - Estacade Condorcet
    vers GIERES - Plaine des Sports / GRENOBLE - Louise Michel
