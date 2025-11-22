Infos transport en commun : assistance à un voyageur malade à bord, ligne A perturbée (retard max : 20 mn)
Perturbation
Depuis 19h27, la ligne A est perturbée en raison d'une intervention des secours (assistance à un voyageur malade à bord). Des retards sont à prévoir, et certains trams peuvent être ponctuellement limités. Le retard maximum constaté est de 20 minutes.
Ligne(s) concernée(s)
-
A FONTAINE La Poya / LE PONT-DE-CLAIX L'Etoile M résovers FONTAINE - La Poya / GRENOBLE - Chavant / GRENOBLE - Polesud - Alpexpo
vers PONT DE CLAIX - Le Pont-de-Claix, L'Etoile / GRENOBLE - Grand'place / GRENOBLE - Malherbe