Infos transport en commun : Arrêts supprimés à St-Jean-de-Bournay dès le 1er septembre

Perturbation

Jusqu'au 31/12/2025 - Cars Région

Dès lundi 1er septembre

 

En raison de travaux de réaménagement opérés par la commune de Saint-Jean-de-Bournay, les arrêts "HLM La Barre", "Place L. Montagnat", "Le Cinema" sont définitivement supprimés et reportés à l'arrêt "C. Delage" situé rue du Boulodrome.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car GRE04 VIENNE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers VIENNE

  • Car VFT02 LIEUDIEU-ST J. DE BOURNAY-VILLEFONTAINE Cars Région

    vers VILLEFONTAINE
    vers MEYSSIEZ / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JEAN DE BOURNAY / SAVAS MEPIN

  • Car T36 ST JEAN DE BOURNAY-VENISSIEUX Cars Région

    vers CHARANTONNAY / VENISSIEUX
    vers HEYRIEUX / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JEAN DE BOURNAY

  • Car T35 VIENNE-LA COTE ST ANDRE Cars Région

    vers COTE SAINT ANDRE (LA)
    vers VIENNE

  • Car T34 ST JEAN DE BOURNAY-BOURGOIN JALLIEU Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU / SAINT AGNIN SUR BION
    vers MEYRIEU LES ETANGS / SAINT AGNIN SUR BION / SAINT JEAN DE BOURNAY

  • Car VIE11 ST JEAN DE BOURNAY-VIENNE Cars Région

    vers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
    vers ESTRABLIN / MOIDIEU DETOURBE / SAINT JEAN DE BOURNAY

  • Car CSA01 ST JEAN DE BOURNAY-LA COTE ST ANDRE Cars Région

    vers COTE SAINT ANDRE (LA)
    vers SAINT JEAN DE BOURNAY
