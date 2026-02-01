Infos transport en commun : Arrêt Pélissière vers gares, St-G.-de-Commiers Gare, Les Saillants non desservi par ligne C14 (accident).
Perturbation
L'arrêt Pélissière direction Gares, St-G.-de-Commiers Gare, Les Saillants n'est pas desservi par la ligne C14 en raison d'un accident de la circulation. Reportez-vous aux arrêts à proximité.
Ligne(s) concernée(s)
C14 Grenoble Gares / St-Georges-de-Commiers Gare M résovers GRENOBLE - Gares
vers GUA (LE) - Le Gua, Les Saillants / SAINT GEORGES DE COMMIERS - St-Georges-de-Commiers Gare