Infos transport en commun : Arrêt de circulation entre 19h30 et 6h du réseau cars Région
Perturbation
La Région a décidé de suspendre exceptionnellement la circulation des lignes cars Région à compter du samedi 1er juillet entre 19h30 et 6h et ce jusqu'au mardi 4 juillet matin sur tout le territoire régional.
Ligne(s) concernée(s)
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T89 BELMONT-URIAGE-GIERES GARE-CAMPUS Cars Régionvers VAULNAVEYS LE HAUT
vers SAINT MARTIN D'HERES / VAULNAVEYS LE HAUT
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X08 EXPRESS BEAUREPAIRE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers BEAUREPAIRE / SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS
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T66 VILLARD DE LANS-MEAUDRE-AUTRANS-LANS Cars Régionvers LANS EN VERCORS
vers VILLARD DE LANS
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T82 ST NAZAIRE-LA TRONCHE GRAND SABLON Cars Régionvers TRONCHE (LA)
vers SAINT NAZAIRE LES EYMES
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T71 BOURG D'OISANS-ALLEMONT-VAUJANY Cars Régionvers ALLEMONT / VAUJANY
vers BOURG D'OISANS (LE)
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T70 BOURG D'OISANS-ALLEMONT-VAUJANY (TAD) Cars Régionvers VAUJANY
vers BOURG D'OISANS (LE)
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T36 ST JEAN DE BOURNAY-LYON Cars Régionvers CHARANTONNAY / HEYRIEUX / LYON / VENISSIEUX
vers DIEMOZ / HEYRIEUX / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JEAN DE BOURNAY
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T65 LANS EN VERCORS-ST NIZIER-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers LANS EN VERCORS / VILLARD DE LANS
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T64 VILLARD DE LANS-ENGINS-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers VILLARD DE LANS
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T35 VIENNE-LA COTE ST ANDRE Cars Régionvers COTE SAINT ANDRE (LA) / ESTRABLIN / ROYAS / SAINT JEAN DE BOURNAY
vers ESTRABLIN / SAINT JEAN DE BOURNAY / SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
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T67 CORRENCON-VILLARD DE LANS (TAD) Cars Régionvers VILLARD DE LANS
vers CORRENCON EN VERCORS
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T94 MENS-LA MURE Cars Régionvers MURE (LA)
vers CLELLES / MENS
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T11 MORESTEL-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers DOLOMIEU / TOUR DU PIN (LA)
vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN / DOLOMIEU / MORESTEL / SAINT SORLIN DE MORESTEL
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T10 LES AVENIERES-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers CORBELIN / TOUR DU PIN (LA)
vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN / BATIE MONTGASCON (LA)
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T60 PONT EN ROYANS-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers COGNIN LES GORGES / PONT EN ROYANS
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T93 L'ALPE DU GRAND SERRE-LA MURE Cars Régionvers MURE (LA)
vers MORTE (LA)
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T23 MONTALIEU VERCIEU-MORESTEL Cars Régionvers MONTALIEU VERCIEU / MORESTEL
vers ARANDON PASSINS / MONTALIEU VERCIEU / PORCIEU AMBLAGNIEU
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T20 ST ROMAIN DE JALIONAS-MEYZIEU Cars Régionvers MEYZIEU
vers SAINT ROMAIN DE JALIONAS
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T21 BOUVESSE QUIRIEU-PONT DE CHERUY Cars Régionvers PONT DE CHERUY
vers BALME LES GROTTES (LA) / BOUVESSE QUIRIEU
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T12 MORESTEL-VIGNIEU-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU / VASSELIN
vers MORESTEL / VASSELIN / VEZERONCE CURTIN
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T13 MONTALIEU VERCIEU-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU
vers BOUVESSE QUIRIEU / CHARETTE / SAINT BAUDILLE DE LA TOUR / SERMERIEU
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T18 DOLOMIEU-MONTCARRA-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU
vers DOLOMIEU / MONTCARRA
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T30 LE GRAND LEMPS-MONTREVEL-BOURGOIN Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU
vers GRAND LEMPS (LE)
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T34 ST JEAN DE BOURNAY-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU / SAINT AGNIN SUR BION
vers MEYRIEU LES ETANGS / SAINT AGNIN SUR BION / SAINT JEAN DE BOURNAY
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T31 LA COTE ST ANDRE-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU / CHAMPIER / NIVOLAS VERMELLE
vers COTE SAINT ANDRE (LA)
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T37 BOURGOIN JALLIEU-L'ISLE D'ABEAU-VIENNE Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU
vers VIENNE
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T92 LA MURE-LA MOTTE D'AVEILLANS-GRENOBLE Cars Régionvers MOTTE D'AVEILLANS (LA) / MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA)
vers CHAMP SUR DRAC / GRENOBLE / MOTTE D'AVEILLANS (LA) / MURE (LA) / SAINT GEORGES DE COMMIERS
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T83 CHAMBERY-CHAPAREILLAN-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers CHAMBERY / RAVOIRE (LA)
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T81 GIERES-CAMPUS-MONTBONNOT-BERNIN Cars Régionvers BERNIN / MONTBONNOT SAINT MARTIN
vers GIERES
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T77 BOURG D'OISANS-LA BERARDE Cars Régionvers BOURG D'OISANS (LE) / DEUX ALPES (LES) / SAINT CHRISTOPHE EN OISANS
vers BOURG D'OISANS (LE) / DEUX ALPES (LES)
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T84 LE TOUVET-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers TOUVET (LE)
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T80 CROLLES-MEYLAN-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers BERNIN / CROLLES / LUMBIN / SAINT ISMIER
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T95 MENS-MONESTIER DE CLERMONT-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers MENS / MONESTIER DE CLERMONT / VIF
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T17 PONT DE BEAUVOISIN-ST LAURENT DE MURE Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU / SAINT LAURENT DE MURE / TOUR DU PIN (LA) / VILLEFONTAINE
vers BOURGOIN JALLIEU / PONT DE BEAUVOISIN / ROMAGNIEU
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T52 BEAUREPAIRE-VIENNE Cars Régionvers EYZIN PINET / MONTSEVEROUX / SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
vers BEAUREPAIRE / EYZIN PINET / REVEL TOURDAN
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T85 PLATEAU DES PETITES ROCHES-LA TRONCHE Cars Régionvers TRONCHE (LA)
vers PLATEAU DES PETITES ROCHES
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T53 BEAUREPAIRE-PEAGE DE ROUSSILLON Cars Régionvers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MAURICE L'EXIL / SALAISE SUR SANNE
vers AGNIN / BEAUREPAIRE / MOISSIEU SUR DOLON / PACT / ROUSSILLON / SALAISE SUR SANNE / SONNAY
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T87 CHAMROUSSE-GIERES-GRENOBLE Cars Régionvers GIERES / GRENOBLE
vers CHAMROUSSE
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X06 EXPRESS VILLEFONTAINE-LYON Cars Régionvers LYON
vers VILLEFONTAINE
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X05 EXPRESS BOURGOIN-VILLEFONTAINE-LYON Cars Régionvers LYON
vers BOURGOIN JALLIEU
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X07 EXPRESS BOURGOIN-LYON Cars Régionvers LYON
vers BOURGOIN JALLIEU
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T14 PONT DE CHERUY-L'ISLE D'ABEAU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU / ISLE D'ABEAU (L')
vers PONT DE CHERUY
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T16 PONT DE CHERUY-VILLEFONTAINE Cars Régionvers SAINT QUENTIN FALLAVIER / VILLEFONTAINE
vers CHAMAGNIEU / PONT DE CHERUY
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T15 PONT DE CHERUY-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU / ISLE D'ABEAU (L') / NIVOLAS VERMELLE
vers BOURGOIN JALLIEU / PONT DE CHERUY / SAINT MARCEL BEL ACCUEIL
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X04 EXPRESS CREMIEU-MEYZIEU Cars Régionvers MEYZIEU
vers CREMIEU
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T22 MORESTEL-CREMIEU Cars Régionvers CREMIEU / VILLEMOIRIEU
vers MORESTEL
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T33 VALENCIN-ARTAS-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU
vers ARTAS / FOUR / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JUST CHALEYSSIN / VALENCIN
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T32 VALENCIN-ROCHE-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU
vers ROCHE / VALENCIN
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T90 CORPS-LA MURE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE / MURE (LA) / VIZILLE
vers CORPS / LAFFREY / MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA) / SALLE EN BEAUMONT (LA)
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T75 BOURG D'OISANS-VIZILLE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE / VIZILLE
vers BOURG D'OISANS (LE)
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T86 ALLEVARD-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers ALLEVARD
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T91 GRENOBLE-GAP Cars Régionvers GRENOBLE
vers GAP
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T76 L'ALPE D'HUEZ-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Régionvers HUEZ
vers BOURG D'OISANS (LE)
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T88 LE PINET-URIAGE-GIERES GARE-CAMPUS Cars Régionvers GIERES / SAINT MARTIN D'HERES
vers SAINT MARTIN D'URIAGE
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T73 LES DEUX ALPES-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Régionvers BOURG D'OISANS (LE) / FRENEY D'OISANS (LE) / GRENOBLE
vers DEUX ALPES (LES)
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T42 PONT DE BEAUVOISIN-VOIRON Cars Régionvers PONT DE BEAUVOISIN
vers VOIRON
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T54 BEAUREPAIRE-LA COTE ST ANDRE Cars Régionvers COTE SAINT ANDRE (LA)
vers BEAUREPAIRE / COTE SAINT ANDRE (LA) / SAINT SIMEON DE BRESSIEUX / VIRIVILLE
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T63 ROYBON-ST MARCELLIN Cars Régionvers SAINT MARCELLIN
vers ROYBON / SAINT ANTOINE L'ABBAYE
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X03 EXPRESS VIZILLE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE / VOREPPE
vers VIZILLE
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X02 EXPRESS CHAMP PRES FROGES-VOIRON Cars Régionvers CHAMP PRES FROGES (LE) / GONCELIN
vers GRENOBLE / VOIRON
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X01 EXPRESS VOIRON-GRENOBLE-LUMBIN Cars Régionvers LUMBIN
vers GRENOBLE / VOIRON
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T62 ST MARCELLIN-MOIRANS-GRENOBLE Cars Régionvers CHANTESSE / GRENOBLE / VINAY / VOUREY
vers SAINT MARCELLIN
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T61 PONT EN ROYANS-ST ROMANS-ST MARCELLIN Cars Régionvers PONT EN ROYANS / SAINT JUST DE CLAIX / SAINT MARCELLIN
vers PONT EN ROYANS / SAINT JEAN EN ROYANS / SAINT ROMANS
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T51 LA COTE ST ANDRE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers COTE SAINT ANDRE (LA)
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T50 BEAUREPAIRE-MOIRANS-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE / MOIRANS / VOREPPE
vers BEAUREPAIRE / IZEAUX / SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS / SAINT SIMEON DE BRESSIEUX
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T55 LA COTE ST ANDRE-RIVES-VOIRON Cars Régionvers CHARNECLES / COTE SAINT ANDRE (LA) / VOIRON
vers COTE SAINT ANDRE (LA) / SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS
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T56 LA COTE ST ANDRE-APPRIEU-VOIRON Cars Régionvers COTE SAINT ANDRE (LA) / GRAND LEMPS (LE) / VOIRON
vers APPRIEU / COTE SAINT ANDRE (LA)
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T41 VOIRON-CHAMBERY Cars Régionvers CHAMBERY / ECHELLES (LES) / SAINT CHRISTOPHE SUR GUIERS / SAINT LAURENT DU PONT
vers VOIRON
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T44 ST PIERRE D'ENTREMONT-ST LAURENT DU PONT Cars Régionvers ENTRE DEUX GUIERS / SAINT PIERRE D'ENTREMONT / ST PIERRE D'ENTREMONT (73)
vers SAINT PIERRE D'ENTREMONT
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T40 ST PIERRE DE CHARTREUSE-GRENOBLE Cars Régionvers ENTRE DEUX GUIERS / GRENOBLE / SURE EN CHARTREUSE (LA)
vers SAINT LAURENT DU PONT / SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
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T43 LES ABRETS-VOIRON Cars Régionvers VOIRON
vers ABRETS EN DAUPHINE (LES)
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T24 AOSTE-MORESTEL Cars Régionvers MORESTEL
vers AOSTE / AVENIERES VEYRINS THUELLIN
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T25 (TAD T21) BOUVESSE QUIRIEU-PT DE CHERUY Cars Régionvers PONT DE CHERUY
vers BOUVESSE QUIRIEU