Date d'impression : 02/02/2026

Infos transport en commun : Arrêt Cx Cibeins vers La Détourbe, Gd Sablon non desservi par ligne 42 (blocage).

Perturbation

Jusqu'au 03/02/2026 - M réso

L'arrêt Croix de Cibeins direction La Détourbe, Grand Sablon n'est pas desservi par la ligne 42 en raison d'un blocage de la circulation. Reportez-vous aux arrêts à proximité.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 42 Meylan Place de la Louisiane / Montbonnot-Saint-Martin Pré de l'Eau M réso

    vers MEYLAN - Place de la Louisiane
    vers MONTBONNOT ST MARTIN - Montbonnot-Saint-Martin, Pré de l'Eau
