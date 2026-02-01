Infos transport en commun : Arrêt Cx Cibeins vers La Détourbe, Gd Sablon non desservi par ligne 42 (blocage).
Perturbation
L'arrêt Croix de Cibeins direction La Détourbe, Grand Sablon n'est pas desservi par la ligne 42 en raison d'un blocage de la circulation. Reportez-vous aux arrêts à proximité.
Ligne(s) concernée(s)
-
42 Meylan Place de la Louisiane / Montbonnot-Saint-Martin Pré de l'Eau M résovers MEYLAN - Place de la Louisiane
vers MONTBONNOT ST MARTIN - Montbonnot-Saint-Martin, Pré de l'Eau