Mise en vigilance orange vent du Rhône, de la Haute-Loire, de la Loire, de l'Ardèche, de la Drôme et de l'Isère à partir de ce soir jeudi 21h.

Le vent de Sud se renforce sérieusement et devient tempétueux dès ce soir, et pour la nuit. En plaine, s'attendre à des coups de rafales entre 80 à 100 km/h, surtout sur le Nord-Isère, et de 100 à 140km/h en montagne.

Les arbres étant encore en feuille, et parfois fragilisés par la sècheresse de l'été, des chutes de branches, voire d'arbres sont possibles...



