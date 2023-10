Jusqu'au 25/10/2023.

Alerte météo Orange - Pluie-inondation à compter de ce soir 21h00.



Situation générale : La région est soumise dans un premier temps à une dégradation qui se déplace du sud au nord occasionnant des précipitations cévenoles et du vent fort. Lundi après-midi, une perturbation pluvio-orageuse traverse la région depuis l'Auvergne et impacte fortement le sillon rhodanien en soirée et nuit de lundi à mardi. On attend des cumuls de précipitations très importants sur une courte durée et sur des sols qui sont déjà gorgés d'eau.



Les orages sont sévères et s'accompagnent de grêle, de fortes rafales de vent jusqu'à 90 km/h localement plus, et des intensités de précipitation de 30 à 40 mm/h.



En arrivant dans le sillon rhodanien, la dégradation occasionne de forts cumuls de pluie de lundi soir à mardi matin. On attend 70 à 100 mm de pluie du nord Ardèche-nord Drôme au Bugey méridional.



Plus d'info : https://vigilance.meteofrance.fr/fr/isere