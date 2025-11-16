Le département de l’Isère est placé en vigilance orange « pluie-inondation » ce dimanche 16 novembre 2025 à partir de 6 h. Des pluies intenses, localement orageuses, sont attendues, notamment dans la partie centrale du département. Les cumuls pourraient atteindre 50 à 70 mm en quelques heures, avec un risque de ruissellement et d’inondations.

Les précipitations se décaleront vers les Alpes en début d’après-midi, avec une intensité en baisse.

La préfète de l’Isère rappelle les consignes de sécurité : s’éloigner des cours d’eau, s’abriter en bâtiment, limiter ses déplacements, protéger les biens exposés et éviter la montagne. La pratique de la spéléologie est fortement déconseillée.

Les randonneurs doivent faire preuve d’une vigilance renforcée.

Plus d’informations : bulletins Météo-France et site www.isere.gouv.fr.