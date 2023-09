Jusqu'au 22/09/2023.

Ce jeudi 21 septembre à partir de 16h, Météo France place l'Isère en vigilance orange pluie-inondation.

Cette perturbation touchera l'ensemble du département à partir de la fin d'après-midi et plus particulièrement le Nord-Isère. Cette perturbation prévoit de s'intensifier en fin de journée et soirée avec des cumuls de précipitations importants de 50 à 80mm en 4 à 5 heures.



Pour plus d’informations, consulter les bulletins Météo France et www.isere.gouv.fr.