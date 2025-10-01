Infos transport en commun : affluence importante, ligne C perturbée (retard max : 15 mn)
Perturbation
Depuis 18h11, la ligne C est perturbée en raison d'une affluence importante. Des retards sont à prévoir, et certains trams peuvent être ponctuellement limités. Le retard maximum constaté est de 15 minutes.
Ligne(s) concernée(s)
C SEYSSINS Le Prisme / SAINT-MARTIN-D'HÈRES Université - Condillac M’Résovers SEYSSINS - Le Prisme
vers GIERES - Plaine des Sports / ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Université - Condillac