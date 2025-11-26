itinisère

Date d'impression : 25/11/2025

Infos transport en commun : affluence importante, ligne 73 perturbée (retards).

Perturbation

Jusqu'au 26/11/2025 - M réso

Depuis 16h25, la ligne 73 est perturbée en raison d'une affluence importante . Des retards sont à prévoir, et certains bus peuvent être ponctuellement limités.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 73 VIF Collège Le Masségu / Mairie / NOTRE-DAME-DE-COMMIERS Le Village M réso

    vers VIF - Vif Mairie / VIF - Collège le Masségu / NOTRE DAME DE COMMIERS - Le Moulin
    vers NOTRE DAME DE COMMIERS - Notre-Dame-de-Commiers Le Village
