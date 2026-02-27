itinisère

Date d'impression : 27/02/2026

Infos transport en commun : actes de malveillance, ligne A perturbée (retard max : 10 mn)

Perturbation

Jusqu'au 27/02/2026 - M réso

Depuis 17h40, la ligne A est perturb?e en raison d'actes de malveillance. Des retards sont à prévoir, et certains trams peuvent être ponctuellement limités. Le retard maximum constaté est de 10 minutes.

Ligne(s) concernée(s)

  • Tramway A Fontaine La Poya / Le Pont-de-Claix L'Etoile M réso

    vers FONTAINE - La Poya / FONTAINE - Louis Maisonnat / GRENOBLE - Gares / GRENOBLE - Albert 1er de Belgique / GRENOBLE - Polesud - Alpexpo
    vers PONT DE CLAIX - Le Pont-de-Claix, L'Etoile / GRENOBLE - Grand'place / GRENOBLE - Malherbe
