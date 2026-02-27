Infos transport en commun : actes de malveillance, ligne A perturbée (retard max : 10 mn)
Perturbation
Depuis 17h40, la ligne A est perturb?e en raison d'actes de malveillance. Des retards sont à prévoir, et certains trams peuvent être ponctuellement limités. Le retard maximum constaté est de 10 minutes.
Ligne(s) concernée(s)
A Fontaine La Poya / Le Pont-de-Claix L'Etoile M résovers FONTAINE - La Poya / FONTAINE - Louis Maisonnat / GRENOBLE - Gares / GRENOBLE - Albert 1er de Belgique / GRENOBLE - Polesud - Alpexpo
vers PONT DE CLAIX - Le Pont-de-Claix, L'Etoile / GRENOBLE - Grand'place / GRENOBLE - Malherbe