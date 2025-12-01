Infos transport en commun : acte de vandalisme et dégradation d'installation, ligne B perturbée (retard max : 15 mn)
Perturbation
Depuis 15h00, la ligne B est perturbée en raison d'actes d'incivilité (acte de vandalisme et dégradation d'installation). Des retards sont à prévoir, et certains trams peuvent être ponctuellement limités. Le retard maximum constaté est de 15 minutes.
Ligne(s) concernée(s)
B GRENOBLE Oxford / GIÈRES Plaine des Sports M résovers GRENOBLE - Oxford
vers GIERES - Plaine des Sports