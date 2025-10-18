Infos transport en commun : accident de la circulation, ligne C8 perturbée (retard max : 10 mn)
Perturbation
Depuis 08h35, la ligne C8 est perturbée en raison d'un accident de la circulation . Des retards sont à prévoir, et certains bus peuvent être ponctuellement limités. Le retard maximum constaté est de 10 minutes.
Ligne(s) concernée(s)
-
C8 GRENOBLE Victor Hugo - Belgrade / GIÈRES Université - IUT-STAPS M’Résovers GRENOBLE - Victor Hugo - Belgrade
vers GIERES - Université - IUT-STAPS / GIERES - Université - Biologie / GRENOBLE - Grand'place