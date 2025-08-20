Infos transport en commun : accident de la circulation, ligne C8 perturbée (retards).
Perturbation
Depuis 15h00, la ligne C8 est perturbée en raison d'un accident de la circulation . Des retards sont à prévoir, et certains bus peuvent être ponctuellement limités.
Ligne(s) concernée(s)
-
C8 GRENOBLE Victor Hugo Belgrade / GIÈRES Université - Biologie / GIÈRES Université IUT STAPS M’Résovers GIERES - Université - IUT-STAPS / GIERES - Université - Biologie / GRENOBLE - Grand'place
vers GRENOBLE - Victor Hugo - Belgrade