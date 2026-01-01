Infos transport en commun : accident de la circulation, ligne C13 fortement perturbée (retard max : 20 mn)
Perturbation
Depuis 16h12, la ligne C13 est fortement perturbée en raison d'un accident de la circulation. D'importants retards sont à prévoir, et certains bus peuvent être ponctuellement limités. Le retard maximum constaté est de 20 minutes.
Ligne(s) concernée(s)
-
C13 Vizille Chantefeuille / Voreppe Gare M résovers VOIRON - Voiron Gare Routière Sud / GRENOBLE - Gare Routière
vers VIZILLE - Chantefeuille