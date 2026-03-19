Infos route : A480/N87 : travaux d'aménagement du Rondeau du 23 au 27 mars, de 21h30 à 4h30
Travaux
Du lundi 23 au vendredi 27 mars 2026, des travaux d’aménagement du Rondeau auront lieu les nuits de 21h30 à 04h30, sur l'A480/N87 à Échirolles.
Dans le sens Grenoble vers Chambéry :
Fermeture de la RN87 entre les échangeurs Rondeau et n°7 Échirolles.
Fermetures des bretelles Lyon Chambéry Seyssins Chambéry et Sisteron Chambéry de l’échangeur Rondeau.
Fermeture de la bretelle d’entrée n°8 Grenoble Libération.
Fermeture de l’accès à la dalle et fermeture de la collectrice sud.
Dans le sens Chambéry vers Grenoble :
Fermeture de la N87 entre l’échangeur n°7 Échirolles et l’échangeur Rondeau.
Fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur n°7 Échirolles.
Fermeture de la collectrice nord et fermeture de l’accès à la dalle.