Du lundi 23 au vendredi 27 mars 2026, des travaux d’aménagement du Rondeau auront lieu les nuits de 21h30 à 04h30, sur l'A480/N87 à Échirolles.

Dans le sens Grenoble vers Chambéry :

Fermeture de la RN87 entre les échangeurs Rondeau et n°7 Échirolles.

Fermetures des bretelles Lyon Chambéry Seyssins Chambéry et Sisteron Chambéry de l’échangeur Rondeau.

Fermeture de la bretelle d’entrée n°8 Grenoble Libération.

Fermeture de l’accès à la dalle et fermeture de la collectrice sud.

Dans le sens Chambéry vers Grenoble :

Fermeture de la N87 entre l’échangeur n°7 Échirolles et l’échangeur Rondeau.

Fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur n°7 Échirolles.

Fermeture de la collectrice nord et fermeture de l’accès à la dalle.