itinisère - Jusqu'au 13/08/2018.

TRAVAUX A480 - Phasage et déviations

PHASE 1 :

Cette phase de travaux consiste à intervenir sur le terre-plein central de l’autoroute A480 entre le diffuseur n°3 (Catane) et le diffuseur n°5 (le Rondeau) afin de préparer la mise en place du balisage nécessaire à la phase 2.

Pendant la période du lundi 23 juillet 2018 au lundi 13 août 2018, avec report possible jusqu’au 20 aout 2018 en cas d’intempéries, les restrictions de circulation suivantes pourront être mises en œuvre 24h/24, y compris weekend et jours fériés, dans les 2 sens de circulation de l’autoroute A480, sur une zone comprise entre le Pk 4+700 (au Nord du diffuseur n°3 - Catane) et le Pk 6+450 (au Sud du diffuseur n°4 – Louise-Michel) :

Dévoiement de la circulation vers l’accotement et suppression de la bande d’arrêt d’urgence.

Réduction de la largeur des voies à 3,20 mètres pour la voie de droite et à 2,80 mètres pour la voie de gauche,

Mise en place de séparateurs modulaires de voies en terre-plein central,

Limitation de la vitesse à 70 km/h pour tous les véhicules et interdiction de doubler pour les véhicules de PTAC > 3,5 tonnes ainsi qu’aux véhicules tractant une remorque ou caravane de plus de 250 kg.

En complément, les fermetures suivantes seront mises en œuvre :

Fermeture nocturne de l’autoroute A480 dans le sens Lyon vers Sisteron entre le diffuseur n°3 (Catane) et le diffuseur n°5 (Rondeau) pendant 12 nuits et 4 nuits de secours, du lundi soir au vendredi matin, à partir de 21h00 jusqu’à 5h00 le lendemain matin, hors weekend. Fermeture des bretelles d’accès à partir de 20h30.

Fermeture nocturne des autoroutes A480 dans le sens Sisteron vers Lyon entre le diffuseur n°4 (Louise Michel) et le diffuseur n°3 de l’A480 (Catane) pendant 12 nuits et 4 nuits de secours, du lundi soir au vendredi matin, à partir de 21h00 jusqu’à 6h00 le lendemain matin, hors weekend.

Fermeture des bretelles d’accès à partir de 20h30 excepté celle de la bretelle d’entrée vers Lyon du diffuseur n°4 (Louise Michel) qui sera fermée à partir de 20h00.

Fermeture de la bretelle de sortie, en sens 1 du diffuseur n°4 (Louise Michel) entre 5h00 et 20h30, le mardi 24 juillet avec un report possible le mercredi 25 juillet.

Itinéraires de déviation :