itinisère - Jusqu'au 21/08/2018.

Du lundi 13 au mardi 21 aout 2018, en raison de travaux de nuit, fermeture de l'A480 dans les 2 sens de circulation.

Fermeture de 21 h à 6 h le lendemain, les nuits du lundi 13, jeudi 16, lundi 20 et mardi 21 aout - de l'A48 et de l'A480 en direction de Grenoble / Sisteron entre St-Egrève et Catane.

Fermeture conjointe du demi-diffuseur 15 vers Grenoble / Sisteron. Fermeture de l’A480 vers Lyon entre Catane et la bifurcation A48/N481.