Infos route : A480 : travaux d’aménagement de l’échangeur du Rondeau du 16 au 20 février
Travaux
Dans le cadre des travaux d’aménagement de l’échangeur du Rondeau, seront fermées à la circulation du lundi 16 au vendredi 20 février 2026 les nuits de 20h30 à 05h30 :
Dans le sens Grenoble vers Chambéry :
Fermeture de la bretelle Seyssins vers Lyon de l’échangeur n°5 Rondeau
Une déviation sera mise en place par :
-La bretelle d’entrée sur l’A480 en direction de Sisteron de l’échangeur n°5 Le Rondeau
-La bretelle de sortie n°7 de l’échangeur n°7 Pont de Claix -La RD269D, direction Pont de Claix
-La bretelle d’entrée sur l’A480 en direction de Lyon de l’échangeur n°7 Pont de Claix
Fermeture de la bretelle Seyssins vers Chambéry
Une déviation sera mise en place par :
– la bretelle Seyssins- Sisteron de l’échangeur du Rondeau
– l’A480 en direction de Sisteron
– demi-tour à l’échangeur n°7 Pont de Claix
– l’A480 en direction de Lyon
– la bretelle de sortie de l’A480 en direction de Chambéry
Fermeture de la bretelle Sisteron vers Seyssins de l’échangeur n°5 Rondeau.
Une déviation sera mise en place par :
-l’A480 en direction de Lyon
-La bretelle de sortie n°3a de l’échangeur n°3 Seyssinet
-l’A480 en direction de Sisteron
-La bretelle de sortie 5b Seyssins l’échangeur n°5 Rondeau
Dans le sens Chambéry vers Grenoble :
- la collectrice Nord (qui permet la desserte de Seyssins). L’accès à Seyssins sera maintenu par l’échangeur n°8 Grenoble Libération.
Dans le sens Sisteron vers Lyon (JUSTE LA NUIT DU 16 au 17/02)
Fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur n°6 Comboire Nord en direction de Lyon
Neutralisation de la voie de droite sur A480 entre l’échangeur n°6 Comboire Nord et l’échangeur du Rondeau