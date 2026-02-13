Dans le cadre des travaux d’aménagement de l’échangeur du Rondeau, seront fermées à la circulation du lundi 16 au vendredi 20 février 2026 les nuits de 20h30 à 05h30 :

Dans le sens Grenoble vers Chambéry :

Fermeture de la bretelle Seyssins vers Lyon de l’échangeur n°5 Rondeau

Une déviation sera mise en place par :

-La bretelle d’entrée sur l’A480 en direction de Sisteron de l’échangeur n°5 Le Rondeau

-La bretelle de sortie n°7 de l’échangeur n°7 Pont de Claix -La RD269D, direction Pont de Claix

-La bretelle d’entrée sur l’A480 en direction de Lyon de l’échangeur n°7 Pont de Claix

Fermeture de la bretelle Seyssins vers Chambéry

Une déviation sera mise en place par :

– la bretelle Seyssins- Sisteron de l’échangeur du Rondeau

– l’A480 en direction de Sisteron

– demi-tour à l’échangeur n°7 Pont de Claix

– l’A480 en direction de Lyon

– la bretelle de sortie de l’A480 en direction de Chambéry

Fermeture de la bretelle Sisteron vers Seyssins de l’échangeur n°5 Rondeau.

Une déviation sera mise en place par :

-l’A480 en direction de Lyon

-La bretelle de sortie n°3a de l’échangeur n°3 Seyssinet

-l’A480 en direction de Sisteron

-La bretelle de sortie 5b Seyssins l’échangeur n°5 Rondeau

Dans le sens Chambéry vers Grenoble :

- la collectrice Nord (qui permet la desserte de Seyssins). L’accès à Seyssins sera maintenu par l’échangeur n°8 Grenoble Libération.

Dans le sens Sisteron vers Lyon (JUSTE LA NUIT DU 16 au 17/02)

Fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur n°6 Comboire Nord en direction de Lyon

Neutralisation de la voie de droite sur A480 entre l’échangeur n°6 Comboire Nord et l’échangeur du Rondeau