itinisère - Jusqu'au 31/08/2018.

Travaux d'accessibilité des bornes d'appel.

Fermeture en direction de Chambéry - la nuit du 11 au 12 juillet, entre La Tour Du Pin Est et le péage n°10 Les Abrets Et la nuit du 12 au 13 juillet, entre Les Abrets et le diffuseur n°11 de St Genix-sur-Guiers et fermeture de l'aire de service de Romagnieu à partir de 18 h 30 jusqu'au lendemain matin 6h.