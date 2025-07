L'A43 en direction d'Albertville, entre la Coiranne et Chambéry, est interdite aux transports de matières dangereuses pendant 4 nuits de 21h00 à 06h00, du lundi 21 juillet 2025 à 21h00 au vendredi 25 juillet 2025 à 06h00. Il est demandé aux transporteurs routiers de cette catégorie, d'éviter ce secteur. Pour cela, en provenance de Lyon par l'A43 ou de Valence par l'A49, il faut rejoindre Albertville par Grenoble ; à Grenoble suivre la direction Chambéry puis Albertville. Depuis Lyon, cet itinéraire génère un allongement de 40 km et un surcoût de péage. Dans le sens Chambéry Lyon sur l'A43 à partir de Montmélian, il faut rejoindre Lyon par Grenoble en empruntant l'A41 Sud. Sur la rocade Sud de Grenoble, rejoindre Lyon par l'A48. Cet itinéraire génère un allongement de l'ordre de 50 km et un surcoût de péage