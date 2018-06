itinisère - Jusqu'au 28/06/2018.

Suite à des travaux de renouvellement de chaussée une fermeture nocturne de l'A410 est prévue Lundi 18 et mardi 19 juin inclus, de 20 h à 6 h, les travaux nécessitent la fermeture de l'A410 de Scientrier à la Roche sur Foron. Suivre la déviation en place et mercredi 20 et jeudi 21 juin, de 20 h à 6 h, fermeture partielle de l'échangeur de la Roche sur Foron (bretelles 19.1 et 19.3)