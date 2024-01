Jusqu'au 27/01/2024.

RD7, RD217, RD217B et RD537 « 92E RALLYE AUTOMOBILE MONTE-CARLO »

Communes de Chichilianne, Le Percy, de Pellafol et de Monestier-d’Ambel

Pour permettre le bon déroulement de l’épreuve sportive « 92E RALLYE AUTOMOBILE MONTE-CARLO », le Département de l’Isère va réglementer la circulation des véhicules sur les routes départementales 7, 217, 217B et 537, le samedi 27 janvier 2024.

Cette épreuve sportive implique les restrictions suivantes :

COUPURES des RD217, RD217B et RD537 samedi 27 janvier 2024 de 8H à 21H.

COUPURE de la RD7 du vendredi 26 janvier à 18H au samedi 27 janvier 2024 à 20H.

Si les circonstances l’exigent, la fermeture ou le rétablissement de la circulation seront laissés à l’initiative des services des forces de l’ordre suivant la configuration des évènements.

La plus grande prudence est recommandée à tous les automobilistes et autres usagers de la route sur tout l’itinéraire de course et sur les itinéraires restant ouverts à la circulation.

Des interdictions de stationnement seront interdites à compter du vendredi 26 janvier 2024 à partir de 18h et prendra fin sur décision des forces de l’ordre.

Merci de respecter ces consignes.