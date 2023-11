Perturbation

Jusqu'au 09/11/2023 - TAG

En soirée, à partir de 21h30, la ligne B ne circule pas entre les stations, Plaine des Sports, et Oxford en raison de travaux de nuit. Un bus relais effectue la liaison entre les stations Oxford et Flandrin Valmy, avec une correspondance à Flandrin Valmy entre le bus relais et le Tram C. La ligne C est prolongée jusqu'à Plaine des Sports. Retrouvez le plan détaillé et les horaires du Bus relais en téléchargement sur tag.fr/trafic.