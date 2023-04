Jusqu'au 20/04/2023.

Ce mardi 18 avril, en raison d'une déterioration du portique de gabarit par un PL, sur la commune de Les Roches-de-Condrieu (Pont sur le Rhône reliant Les Roches de Condrieu -Dept38- à Condrieu -Dept69-), la 69_D28 est coupée à tous les véhicules dans les deux sens de circulation. La réparation est programmée le 19/04/2023 en matinée.

Une déviation via les RD4 et RD4G via Reventin-Vaugris ou par les RD4 et RD37B via St Alban du Rhône est mise en place.