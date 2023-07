Jusqu'au 29/07/2023.

« 37ème RALLYE REGIONAL DU TRIÈVES et 4 ème RALLYE VHC »

Vendredi 28 et samedi 29 juillet 2023

La 37ème édition du Rallye Régional du Trièves (environ 150 participants) traversera le département de l’Isère sur le territoire du Trièves.

Elle empruntera les routes départementales RD34B, RD34C, RD34D, RD34G, RD526, RD13 et RD216, le vendredi 28 et le samedi 29 juillet 2023.

Les communes concernées par le passage de ce rallye automobile sont : Mens,Lalley, Cornillon-en-Trièves, Lavars, Le Monestierdu-Percy, Percy, Prébois, Saint-Baudille-et-Pipet, Saint-Jean-d'Hérans, Tréminis.Il représente un parcours de 153,37 Km, divisé en deux étapes et comporte 6 épreuves spéciales (E.S) d’une longueur totale d’environ 40 Km.

Pour permettre le bon déroulement de l’épreuve sportive « 37 ème Rallye du Trièves», le Département de l’Isère va réglementer la circulation des véhicules sur les routes départementales impactées.

Vendredi 28 juillet 2023 :

• Epreuves Spéciales (ES n°1 et n°2) – St Jean d’Herans (parcours de 5.19 Km) :

Cette épreuve sportive implique les restrictions suivantes (restrictions jusqu’à 1h00 le samedi 28 juillet)

COUPURE de la RD34B de 15h00 à 1h00.

COUPURE des RD34C de 15h00 à 1h00.

Une déviation sera mise en place pour tous les véhicules de 15h30 à 01h00 par les voies suivantes : D34B (Saint-Jean-d'Hérans), D526 (Saint-Jean-d'Hérans), D34 (Cornillon-en-Trièves et Mens) et D34B (Saint-Jean-d'Hérans et Cornillon-en-Trièves) et D34C (Saint-Jean-d'Hérans).

Samedi 29 juillet 2023 :

• Epreuves Spéciales (ES n°3 et n°5) – « Montvallon » (parcours de 9,44 Km) :

Cette épreuve sportive implique les restrictions suivantes

COUPURE de la RD34D, RD34G, RD526 et RD 13 de 8h00 à 20h00.

Une déviation sera mise en place pour tous les véhicules de 8h00 à 20h00 par les voies suivantes D34G (Cornillon-en-Trièves) et D34 (Cornillon-en-Trièves et Mens) D34D (Mens et Cornillon-en-Trièves), D34 (Mens) et D526 (Cornillon-en-Trièves, Mens, Lavars et Prébois) et RD526 (Cornillon-en-Trièves et Lavars). D526 (Lavars), D34A (Lavars), D34 (Cornillon-en-Trièves, Mens et Lavars) et D526 (Cornillon-en-Trièves, Mens et Prébois).

• Epreuves Spéciales (ES n°4 et n°6) – « Col de Mens » (parcours de 5,28 Km) :

Cette épreuve sportive implique les restrictions suivantes

COUPURE de la RD216 de 9h00 à 21h00.

Une déviation sera mise en place pour tous les véhicules de 9h00 à 21h00 par les voies suivantes D216 (Saint-Baudille-enPipet), D66 (Saint-Baudille-en-Pipet, Prébois et Lalley), et D216 (Tréminis, Lalley et Prébois)