Infos transport en commun : 31/03 au 02/04, ligne 19 déviée entre Marat et Curie-Vercors (tvx)
Perturbation
La ligne 19 est déviée entre les arrêts Marat et Curie - Vercors en raison de travaux secteur Fontaine. Déviation sur les arrêts arrêts les Charmettes et Rue Pasteur de la ligne C6, Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.
Ligne(s) concernée(s)
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19 Sassenage L'Ovalie / Seyssins Garlettes M résovers SASSENAGE - L'Ovalie
vers SEYSSINS - Garlettes