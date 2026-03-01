Perturbation

Du 31/03/2026 au 03/04/2026 - M réso

La ligne 19 est déviée entre les arrêts Marat et Curie - Vercors en raison de travaux secteur Fontaine. Déviation sur les arrêts arrêts les Charmettes et Rue Pasteur de la ligne C6, Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.