Perturbation

Jusqu'au 09/02/2025 - M'Réso

Les samedis et dimanches : Les départs de Le Péage 15h10, 16h10, 17h10 et 18h10 sont limités à l'arrêt Gières Gare Chamandier. Les départs de l'arrêt Université - Condillac 16h05, 17h05, 18h05 et 19h05, sont faits à partir de l'arrêt Gières Gare Chamandier à l'heure de passage théorique.