Perturbation

Jusqu'au 31/01/2025 - M'Réso

La ligne 47 est déviée entre les arrêts Les Taillis et Claix Mairie en raison de travaux secteur rue Fantin Latour, Claix. Déviation via route du Vercors. L' arrêt provisoire Les Prampes est positionné à l’angle de la rue Fantin Latour et rue du Vercors. Les arrêts Les Roses et Boulodrome sont reportés sur Claix Mairie. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.