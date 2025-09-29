Infos transport en commun : 29/09 au 29/10,
L'arrêt Le Rochefort de la ligne C14 direction Gares est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux.
Perturbation
Ligne(s) concernée(s)
C14 GRENOBLE Gares / SAINT-GEORGES-DE-COMMIERS Gare / LE GUA Les Saillants M’Résovers GUA (LE) - Le Gua, Les Saillants / SAINT GEORGES DE COMMIERS - St-G.-de-Commiers Gare
vers GRENOBLE - Gares
- Le Rochefort VARCES ALLIERES ET RISSET