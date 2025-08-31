itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 28/08/2025

Infos transport en commun : 28/09 au 31/08, ligne C5 déviée direction entre Cémoi et MIN (tvx)

Perturbation

Jusqu'au 31/08/2025 - M’Réso

La ligne C5 est déviée en direction de entre les arrêts Cémoi et Marché d'Intérêt National en raison de travaux secteur Avenue Rhin et Danube et Rue Anatole France, Grenoble. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C5 GRENOBLE Palais de Justice - Gare / GIÈRES Universités - Biologie M’Réso

    vers GRENOBLE - Palais de Justice - Gare
    vers GIERES - Université - Biologie
    • Lys Rouge GRENOBLE
Voir toutes les infos trafic