Infos transport en commun : 28/09 au 31/08, ligne C5 déviée direction entre Cémoi et MIN (tvx)
La ligne C5 est déviée en direction de entre les arrêts Cémoi et Marché d'Intérêt National en raison de travaux secteur Avenue Rhin et Danube et Rue Anatole France, Grenoble. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.
C5 GRENOBLE Palais de Justice - Gare / GIÈRES Universités - Biologie M’Résovers GRENOBLE - Palais de Justice - Gare
vers GIERES - Université - Biologie
- Lys Rouge GRENOBLE