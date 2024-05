Perturbation

Du 27/05/2024 au 29/05/2024 - TAG

En raison de travaux, les départs de 8h13, 11h28 (transport sur réservation), et 16h47, en direction de Saint Egrève, sont limités à l'arrêt Pomarey. (Les départs de 7h20 et 17h47 circulent normalement). Et les départs de 7h45, 12h07(transport sur réservation), et 16h07, en direction de Proveysieux, sont limités à l'arrêt Pomarey.(Les départs de 17h13, 17h50, et 18h50 circulent normalement)