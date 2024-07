Perturbation

La ligne 13 est déviée en direction de Cimetière Intercommunal entre les arrêts La Tronche Hôpital et Mutualité en raison de travaux secteur Quai Ferrini et Boulevard de la Chantourne. Se reporter aux arrêts Hôtel de Police et Saint-Roch de la ligne 16, desservis dans la déviation (voir plan). Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur tag.fr/trafic.