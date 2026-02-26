Infos transport en commun : 26/02 au 04/03,L'arr?t Le Marais de la ligne 18 direction Lycée du Grésivaudan est report? ? l'arr?t provisoire à proximité en raison de travaux de chauffage urbain.
Perturbation
L'arr?t Le Marais de la ligne 18 direction Lycée du Grésivaudan est report? ? l'arr?t provisoire à proximité en raison de travaux de chauffage urbain. L'arrêt Le Marais (Lycée du Grésivaudan) est desservi samedi et dimanche.
Ligne(s) concernée(s)
-
18 Meylan Lycée du Grésivaudan / Poisat Cimetière Intercommunal M résovers MEYLAN - Lycée du Grésivaudan / GRENOBLE - Verdun - Préfecture
vers POISAT - Cimetière Intercommunal