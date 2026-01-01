itinisère

Infos transport en commun : 26/01 au 13/02,
L'arrêt Roseraie de la ligne 24 direction Gières Gare - Chamandier, Verdun - Préfecture est reporté à l'arrêt Anguisses en raison de travaux.

Perturbation

Du 26/01/2026 au 14/02/2026 - M réso

L'arrêt Roseraie de la ligne 24 direction Gières Gare - Chamandier, Verdun - Préfecture est reporté à l'arrêt Anguisses en raison de travaux. Arrêt Roseraie non desservi dans les 2 sens.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 24 Gières Gare - Chamandier / Grenoble Verdun - Préfecture M réso

    vers GIERES - Gières Gare - Chamandier
    vers GRENOBLE - Verdun - Préfecture
    • Gières, Roseraie ST MARTIN D HERES
