Perturbation

Du 25/08/2025 au 01/10/2025 - M’Réso

En raison de travaux l'arrêt Cité Paul Mistral direction Université – IUT-STAPS n'est pas desservi. L'arrêt Stade Lesdiguières direction Victor Hugo – Belgrade est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux de chauffage urbain. L'arrêt provisoire est situé entre les arrêts Stade Lesdiguières et Bachelard. (direction V.Hugo Belgrade) Les arrêts Bachelard direction IUT-STAPS et l'arrêt Cité Paul Mistral direction Victor Hugo - Belgrade sont à nouveau desservis