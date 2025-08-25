Infos transport en commun : 25/08 au 30/09, Ligne C8 travaux Rue Albert Reynier Grenoble
Perturbation
En raison de travaux l'arrêt Cité Paul Mistral direction Université – IUT-STAPS n'est pas desservi. L'arrêt Stade Lesdiguières direction Victor Hugo – Belgrade est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux de chauffage urbain. L'arrêt provisoire est situé entre les arrêts Stade Lesdiguières et Bachelard. (direction V.Hugo Belgrade) Les arrêts Bachelard direction IUT-STAPS et l'arrêt Cité Paul Mistral direction Victor Hugo - Belgrade sont à nouveau desservis
Ligne(s) concernée(s)
C8 GRENOBLE Victor Hugo Belgrade / GIÈRES Université - Biologie / GIÈRES Université IUT STAPS M’Résovers GIERES - Université - IUT-STAPS / GIERES - Université - Biologie / GRENOBLE - Grand'place
- Cité Paul Mistral GRENOBLE