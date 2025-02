Perturbation

Du 24/02/2025 au 01/03/2025 - M'Réso

La ligne 23 est déviée entre les arrêts Gières Gare - Chamandier et La Combe en raison de travaux secteur Avenue d’Uriage, Gières. Déviation par Avenue Henri Duhamel et D523, arrêts Edelweiss des lignes 15 et 24 desservis dans la déviation. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.