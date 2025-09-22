Perturbation

Du 22/09/2025 au 01/11/2025 - M’Réso

En raison des travaux du pont d’Oxford et des fermetures de nuit en semaine, les horaires des derniers départs sont modifiés : Direction Oxford : Le départ de 5h24 est avancé à 5h19. Le départ de 20h20 est avancé à 20h14. Direction Saint-Égrève Gare : le départ de 20h30 est avancé à 20h28. A noter que l'arrêt Louis Gagnières n’est pas desservi sur le premier passage de 05h56 direction Saint-Égrève.