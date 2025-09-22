Infos transport en commun : 22/09 au 26/09, C3 : arrêts P.Langevin déplacés (travaux).
Perturbation
En raison de travaux de voirie, les arrêts Paul Langevin sont déplacés : en direction du Centre du Graphisme, l'arrêt provisoire est positionné avant l'arrêt, en face de la pizzeria, et en direction de Victor Hugo, le poteau provisoire est également situé avant l'arrêt, au niveau du croisement avec la Rue Gabriel Didier qui comporte notamment la Pharmacie.
Ligne(s) concernée(s)
-
C3 GRENOBLE Victor Hugo / ÉCHIROLLES Centre du Graphisme M’Résovers GRENOBLE - Victor Hugo