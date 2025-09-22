Perturbation

Du 22/09/2025 au 27/09/2025 - M’Réso

En raison de travaux de voirie, les arrêts Paul Langevin sont déplacés : en direction du Centre du Graphisme, l'arrêt provisoire est positionné avant l'arrêt, en face de la pizzeria, et en direction de Victor Hugo, le poteau provisoire est également situé avant l'arrêt, au niveau du croisement avec la Rue Gabriel Didier qui comporte notamment la Pharmacie.