Infos transport en commun : 22/09 au 26/09, C3 : arrêts P.Langevin déplacés (travaux).

Perturbation

Du 22/09/2025 au 27/09/2025 - M’Réso

En raison de travaux de voirie, les arrêts Paul Langevin sont déplacés : en direction du Centre du Graphisme, l'arrêt provisoire est positionné avant l'arrêt, en face de la pizzeria, et en direction de Victor Hugo, le poteau provisoire est également situé avant l'arrêt, au niveau du croisement avec la Rue Gabriel Didier qui comporte notamment la Pharmacie.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C3 GRENOBLE Victor Hugo / ÉCHIROLLES Centre du Graphisme M’Réso

    vers GRENOBLE - Victor Hugo
    • Paul Langevin ECHIROLLES
    vers ECHIROLLES - Centre du graphisme / GRENOBLE - Grand'place
    • Paul Langevin ECHIROLLES
