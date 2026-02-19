Infos transport en commun : 19/02 au 15/03, Ligne 44 interrompue temporairement (blocage circulation)
Perturbation
La ligne 44 est interrompue temporairement en raison d'un blocage de la circulation. La reprise de la ligne s'effectuera dès que les conditions le permettront.
Ligne(s) concernée(s)
44 Miribel-Lanchâtre Le Vernay / Le Gua Prélenfrey Eglise / Col de l'Arzelier / Le Gua Les Saillants M résovers MIRIBEL LANCHATRE - Le Vernay / CHATEAU BERNARD - Col de l'Arzelier / GUA (LE) - Le Gua, Prélenfrey Eglise
vers GUA (LE) - Le Gua, Les Saillants