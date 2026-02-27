itinisère

Infos transport en commun : 19/02 au 01/03, La 44 coupée cause éboulement,La sécurisation de la route, suite au glissement de terrain est terminée. La ligne Flexo 44 reprendra du service à partir de lundi 2/03/2026 matin.

Perturbation

Jusqu'au 01/03/2026 - M réso

La ligne 44 est provisoirement coupée pour cause d'éboulement. La sécurisation de la route, suite au glissement de terrain est terminée. La ligne Flexo 44 reprendra du service à partir de lundi 2/03/2026 matin.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 44 Miribel-Lanchâtre Le Vernay / Le Gua Prélenfrey Eglise / Col de l'Arzelier / Le Gua Les Saillants M réso

    vers MIRIBEL LANCHATRE - Le Vernay / CHATEAU BERNARD - Col de l'Arzelier / GUA (LE) - Le Gua, Prélenfrey Eglise
    vers GUA (LE) - Le Gua, Les Saillants
