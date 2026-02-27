Infos transport en commun : 19/02 au 01/03, La 44 coupée cause éboulement,La sécurisation de la route, suite au glissement de terrain est terminée. La ligne Flexo 44 reprendra du service à partir de lundi 2/03/2026 matin.
Perturbation
La ligne 44 est provisoirement coupée pour cause d'éboulement. La sécurisation de la route, suite au glissement de terrain est terminée. La ligne Flexo 44 reprendra du service à partir de lundi 2/03/2026 matin.
Ligne(s) concernée(s)
-
44 Miribel-Lanchâtre Le Vernay / Le Gua Prélenfrey Eglise / Col de l'Arzelier / Le Gua Les Saillants M résovers MIRIBEL LANCHATRE - Le Vernay / CHATEAU BERNARD - Col de l'Arzelier / GUA (LE) - Le Gua, Prélenfrey Eglise
vers GUA (LE) - Le Gua, Les Saillants