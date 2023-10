Jusqu'au 28/10/2023.

«18 ème RALLYE NATIONAL DE LA NOIX DE GRENOBLE 2023 5 e RALLYE VHC »

Samedi 28 octobre 2023

La 18 ème édition du Rallye de la Noix (environ 150 voitures) empruntera le samedi 28 octobre 2023, sur les territoires de Bièvre et Sud-Grésivaudan, les routes départementales RD20G, RD27B et RD20, sur les communes de Roybon, Chevrières, Saint-Bonnet-de-Chavagne, Saint-Lattier Montagne, Saint- Antoine-l ’Abbaye, Varacieux et Murinais

A cette occasion, les routes départementales listées ci-après seront fermées dans les 2 sens de circulation :

Les épreuves spéciales ES 1, 4 & 7 (Murinais-Chevrières-Roybon) – 12 Km - empruntent sensiblement le même parcours.

Fermeture des routes départementales RD20G et des voies communales sur les communes de Roybon et Chevrières.

Horaires de fermeture : de 5h30 à 23h00 le samedi 28 octobre 2023.

Déviation : par les RD20A et RD20 dans les 2 sens de circulation.

Les épreuves spéciales ES 2, 5 & 8 (Roybon-La Bourjonnière) – 8.5 Km - empruntent sensiblement le même parcours

Fermeture de la route départementale RD20F et des voies communales sur la commune de Roybon.

Horaires de fermeture : de 5h30 à 23h00 le samedi 28 octobre 2023.

Déviation : par les RD20, RD71 et RD20B dans les 2 sens de circulation.

Les épreuves spéciales ES 3, 6 & 9 (Montagne, St Bonnet, Chatte) – 14,9 Km empruntent sensiblement le même parcours.

Fermeture des routes départementales RD27B et des voies communales sur les communes St Lattier et de St-Bonnet-deChavagne.

Horaires de fermeture : de 5h30 à 23h00 le samedi 28 octobre 2023.

Déviation : par les RD68 et RD27

La plus grande prudence est recommandée à tous les automobilistes et autres usagers de la route sur tout l’itinéraire de course en dehors de ces heures de fermeture et sur les itinéraires ou sens de circulation restant ouverts. Aucun stationnement le long du parcours ne sera autorisé. Toutefois, si les circonstances l’exigent, les horaires de fermetures et d’ouvertures seront adaptés par les organisateurs ou les forces de l’ordre, suivant la configuration des événements, notamment en ce qui concerne les avancements d’horaires de fermeture de chaussées et les éventuels retards de réouverture.